В Улан-Удэ освятят отреставрированную старинную икону

1 декабря, после божественной литургии, в Одигитриевском соборе Улан-Удэ состоится освящение после реставрации старинной чтимой иконы Божией Матери «Одигитрия» из нижнего храма.- В нижнем храме Одигитриевского собора города Улан-Удэ находится старинный чтимый народом список Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», предположительно написанный в конце XVIII — начале XIX века уральскими мастерами. Икона несомненно храмовая, но в каком из храмов она находилась и как была спасена от уничтожения в годы богоборчества, остаётся неизвестным. Образ был выкуплен православными верующими у Владимира Павловича Уризченко в 1996 году. С 30 октября 1999 года в течение двенадцати суток икона мироточила, - сообщили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии.За время своего существования образ обветшал, покрылся копотью и загрязнениями, стала шелушиться и осыпаться краска, появились потёртости и утраты. В октябре этого года митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом было принято решение отправить икону на реставрацию. Московские специалисты-реставраторы промыли икону от наслоений копоти и загрязнений, укрепили красочный слой, восполнили утраты левкаса (левкас – меловая основа под живопись), прописали утраченные места живописи, покрыли икону защитным слоем. Было решено оставить старую позолоту иконы, восполнив лишь существовавшие утраты, что сохранило её старинный облик.Теперь обновлённый образ займёт своё прежнее место в киоте на левой стороне нижнего Богоявленского храма Одигитриевского собора.