Футболисты Северобайкальска выиграли первенство Иркутской области

Они провели беспроигрышную серию игр, обыграв 6 команд
С 23 по 26 ноября в городе Тулун прошло первенство Иркутской области по футзалу среди команд 2009-2010 годов рождения. В играх приняли участие 10 команд.
Бурятию представила команда «Смена-2009» из Северобайкальска. Спортсмены одержали победы во всех матчах и забрали кубок первенства:
- «Смена» 7:1 команда Ангарска;
- «Смена» 7:2 команда Железногорска;
- «Смена» 4:1 команда Черемхово;
- «Смена» 6:4 команда Тайшета;
- «Смена» 9:1 команда Тулуна;
- «Смена» 5:0 команда Иркутска.
В финале северобайкальцы вновь встретились с ангарчанами и, проявив все свои навыки и упорство, одержали победу со счётом 5:3. Кроме этого, два участника команды были признаны лучшим игроком и лучшим бомбардиром.
Тренируют спортсменов Вячеслав Шипицын и Виталий Гарифуллин, сообщает администрация Северобайкальска.
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