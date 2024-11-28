Футболисты Северобайкальска выиграли первенство Иркутской области

С 23 по 26 ноября в городе Тулун прошло первенство Иркутской области по футзалу среди команд 2009-2010 годов рождения. В играх приняли участие 10 команд.Бурятию представила команда «Смена-2009» из Северобайкальска. Спортсмены одержали победы во всех матчах и забрали кубок первенства:- «Смена» 7:1 команда Ангарска;- «Смена» 7:2 команда Железногорска;- «Смена» 4:1 команда Черемхово;- «Смена» 6:4 команда Тайшета;- «Смена» 9:1 команда Тулуна;- «Смена» 5:0 команда Иркутска.В финале северобайкальцы вновь встретились с ангарчанами и, проявив все свои навыки и упорство, одержали победу со счётом 5:3. Кроме этого, два участника команды были признаны лучшим игроком и лучшим бомбардиром.Тренируют спортсменов Вячеслав Шипицын и Виталий Гарифуллин, сообщает администрация Северобайкальска.