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В двух районах Бурятии ограничили движение большегрузов

В двух районах Бурятии ограничили движение большегрузов
Общество,  Фото:"Бурятрегионавтодор"
На перевале Пыхта – нулевая видимость

В Мухоршибирском и Тарбагатайском районах Бурятии из-за снегопада введено ограничение движения для большегрузных автомобилей.

- 28 ноября ориентировочно с 08:25 на с 465-км по 530-м км автодороги Р-258 «Байкал» (от села Вознесеновка до улуса Хошун-Узур) введено ограничение движения для большегрузного транспорта в связи с погодными условиями, - сообщили в правительстве Бурятии.

Сейчас идёт обработка проезжей части. Сообщается, что на линии работает весь личный состав подрядной организации и вся спецтехника – это комбинированные дорожные машины, погрузчик, тракторы. Дежурят экипажи ГИБДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», также утром ограничили движение грузовиков и автобусов на перевале Мандрик в Прибайкальском районе.

В целом по Бурятии расчищают и обрабатывают федеральные дороги 107 единиц дорожной техники. Водителей просят не создавать помехи для их работы.

Что касается региональных дорог, то на них работает 104 единицы спецтехники. Задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, самосвалы, трактора и погрузчики, сообщили в «Бурятрегионавтодоре».

На перевале Пыхта нулевая видимость, так что движение для транспорта закрыто.

В Улан-Удэ из-за снегопада действует режим повышенной готовности. Жителей города просят ограничить использование личных авто и пользоваться общественным транспортом.

С 27 по 29 ноября включительно родители сами принимают решение, отправлять ребёнка в школу или нет; прогулом пропуск уроков считаться не будет. 
снегопад ограничение движения

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