Жителям Бурятии потребуется 14 с лишним миллионов на дом в Подмосковье

Представители федерального портала «Мир квартир» решили узнать, сколько потребуется жителям разных российских регионов на покупку частного дома в Московской области и в Краснодарском крае – при условии, что они продадут такую же недвижимость на малой родине и после доплатят за неё. Цены эксперты взяли из собственной аналитики Mirkvartir.ru.Как выяснилось, уроженцам Бурятии, где частное жильё стоит примерно 5 миллионов 67 тысяч рублей, аналогичное в Подмосковье обойдётся в 14 миллионов 253 тысячи, а на Кубани – вдвое дешевле, в 7 миллионов 295 тысяч. Иркутянам нужно выложить 13 миллионов 862 тысячи и 6 миллионов 903 тысячи, забайкальцам – 14 миллионов 209 тысяч и 7 миллионов 251 тысячу соответственно. В соседних регионах частные домовладения сейчас стоят 5 миллионов 459 тысяч и 5 миллионов 111 тысяч рублей.Для переезда в дом под российской столицей, за который просят в среднем 19 321 682 рубля, доплачивать придётся жителям почти всех субъектов – за исключением самих москвичей и петербуржцев, отмечает «Мир квартир». Переехать поближе к морю труднее всего будет людям из тех же регионов, которым сложно приобрести недвижимость в Подмосковье. Им необходимо найти для этого от 8,6 до 9,3 миллиона рублей.По словам генерального директора портала Павла Луценко, перебраться в Московскую область или Краснодарский край может каждый россиянин, если он поищет предложение по цене ниже среднестатистической.- Это вполне реально. В Подмосковье дом, пригодный для постоянного проживания, можно приобрести за три-три с половиной миллиона, а на черноморском побережье Кавказа – за два-два с половиной, – заявил Луценко. – Естественно, чем ближе он к городу (в Московской области) или к морю (в Краснодарском крае), тем дороже.