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В Бурятии назначили двух новых районных прокуроров

В Бурятии назначили двух новых районных прокуроров
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Приказы о назначении подписал Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Приказом Генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 25 ноября 2024 года назначены новые прокуроры Тарбагатайского и Хоринского районов.

На должность прокурора Тарбагатайского района назначен Николай Бельков, прокурора Хоринского района — Ольга Тыхеева.

Николай Бельков в 2002 году окончил Иркутский государственный университет.

В органах прокуратуры республики проходит службу с июля 2003 года. Занимал должности следователя, старшего следователя прокуратуры Баргузинского района, заместителя прокурора Курумканского района, руководителя Тункинского следственного отдела Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Бурятии, заместителя прокурора Хоринского района, помощника, старшего помощника Бурятского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, прокурора отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики.

С августа 2020 года состоял в должности прокурора Хоринского района.

Ольга Тыхеева в 2008 году окончила Уральскую государственную юридическую академию.

В органах прокуратуры республики проходит службу с июля 2008 года. Состояла в должностях помощника прокурора Кяхтинского района, помощника, старшего помощника прокурора Октябрьского района Улан-Удэ, помощника прокурора Заиграевского района, заместителя прокурора Тункинского района, прокурора отдела государственной и ведомственной статистики управления правовой статистики, прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, прокурора апелляционного отдела, прокурора кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры республики, старшего помощника прокурора Советского района Улан-Удэ.

С ноября 2023 года занимала должность заместителя прокурора Кяхтинского района. 
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