В Бурятии приведут в норматив одну из самых длинных дорог

В Бурятии приведут в норматив одну из самых длинных и загруженных дорог республики. Региональная дорога Улан-Удэ – Романовка – Чита протяжённостью 508 км связывает Заиграевский, Хоринский, Еравнинский и Баунтовский районы. Она входит в опорную сеть автомобильных дорог России и обеспечивает транспортную доступность между двумя регионами: Забайкальским краем и Бурятией.- Дорога важная и нужная, но, к сожалению, с советских времён на ней проводился ямочный ремонт и ремонт небольших участков. Ситуация изменилась в последние годы благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня перед нами стоит задача — всю опорную сеть привести в норматив до 85 % к 2027 году, — сказал Александр Гоге, министр транспорта Бурятии.Дорогу ремонтировали всегда, однако масштабные работы развернулись недавно. Так с 2019 года, т.е. за последние 5 лет, привели в нормативное состояние более 100 км трассы, тогда как за тот же период, но с 2014 года было отремонтировано всего около 30 км.-В этом году отремонтировали участки региональной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита общей протяжённостью 29 км в Заиграевском, Еравнинском и Баунтовском районах. В следующем году уже по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» приведём в порядок почти 34 км данной дороги, — заявил руководитель ГКУ «Бурятрегионавтодор» Владимир Соснин.Ремонтные работы на дороге Улан-Удэ – Романовка – Чита сопряжены с трудностями: заболоченная местность, вечная мерзлота, пучины и т.д. Одним из сложных оказался участок с 357 по 387 км в Еравнинском районе. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году.- В первый год было очень сложно, местность заболоченная, дорога была в нулевых отметках. Были трудности с проездом, периодически приходилось помогать забуксовавшим автомобилям. Сегодня ситуация изменилась. Мы заменили основание и подняли уровень дороги, восстановили и закрепили ось трассы, - пояснил Дмитрий Меер, начальник участка.Привести на 85 % в нормативное состояние трассу лан-Удэ – Романовка – Чита планируется к 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.