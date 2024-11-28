Университет в Улан-Удэ перевёл занятия в дистант из-за снегопада

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) в Улан-Удэ сегодня, 28 ноября, перевёл занятия в дистанционный режим. Об этом сообщил ректор Игорь Сизов.
«В связи со сложной погодной обстановкой занятия 28 ноября будут проходить в дистанционном формате. Берегите себя! Всем удачи!» – написал ректор.
В Улан-Удэ вторые сутки идёт сильный снег. В городе введён режим повышенной готовности, а коммунальные службы работают в усиленном режиме. Только за минувшую ночь с улиц города вывезли почти 500 кубометров снега, уборка продолжается.
Накануне школьники, у которых уроки проходят в первую смену, не ходили на занятия, они проводились дистанционно.
Сегодня официально уроки не отменяли. Но в комитете по образованию пояснили, что родители сами могут решать отправлять ребёнка в школу или нет; отсутствие на занятиях в дни непогоды не будет считаться прогулом.
По прогнозу синоптиков, небывало тёплая и снежная для сибирского ноября погода в Бурятии сохранится до конца месяца.
На дорогах гололёд и накаты. Движение затруднено. Горожан по возможности просят не использовать личный транспорт и пересесть на общественный.