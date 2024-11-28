Улан-удэнцам после аномального снега в ноябре пообещали дождь



Тем временем мэр города Игорь Шутенков заявил в соцсетях, что «ситуация крайне напряжённая». И сообщил, что даже возможен дождь.



- Такая погода в ноябре – аномалия. Снегопад, возможно, сменится дождём. На дорогах очень скользко, – написал он. – Коммунальные службы работают круглосуточно, но при такой аномальной погоде невозможно убрать снег и подсыпать все улицы города одновременно. Подсыпка быстро закатывается.



Градоначальник также попросил не использовать личные авто «без собой надобности».



- Такая погода не только у нас, но и в соседнем Иркутске, в Благовещенске. Там тоже объявили режимы повышенной готовности и ЧС. Снег, вероятно, будет идти до конца недели. Мобилизованы все силы и службы для борьбы с непогодой, привлекаем дополнительную технику, – добавил Шутенков.



