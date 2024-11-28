В Бурятии рассказали о ситуации на региональных дорогах

104 единицы спецтехники работают на региональных дорогах Бурятии. Напомним, что по большей части республики продолжается снегопад со вчерашнего дня, и техника продолжает в усиленном режиме устранять последствия выпадения осадков. Задействованы комбинированные дорожные машины, грейдеры, самосвалы, трактора и погрузчики.На перевале Пыхта закрыто движение для транспорта из-за нулевой видимости, сообщает пресс-служба «Бурятрегионавтодора».- Ситуационный центр «Бурятрегионавтодра» непрерывно следит за ситуацией на региональных дорогах и координирует работу подрядных организаций. Просим водителей по возможности воздержаться сегодня от поездок. В случае сложной дорожной обстановки на региональных дорогах, позвоните в ситуационный центр «Бурятрегионавтодора» по тел.: 8(3012) 55-20-55 — работает круглосуточно, - сообщает пресс-служба правительства РБ.