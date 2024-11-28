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На перевале Мандрик в Бурятии введено ограничение для большегрузов и автобусов

На перевале Мандрик в Бурятии введено ограничение для большегрузов и автобусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Это связано со снегопадом

На перевале Мандрик в Прибайкальском районе Бурятии с семи часов утра 28 ноября введено ограничение движения для большегрузных автомобилей и автобусов. 

- С 405 км по 421 км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита (перевал Мандрик) введено ограничение движения для большегрузного транспорта и автобусов в связи с погодными условиями - снегопад, - сообщили в ФКУ «Упрдор «Южный Байкал».

Идёт обработка проезжей части, на линии работают две комбинированные дорожные машины, один погрузчик. Дежурят экипажи ГИБДД.

Автомобилистам рекомендуют не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости. При движении по федеральным трассам необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

В случае нештатной ситуации на автодороге Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
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