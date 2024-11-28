Улан-удэнцев призывают пересесть на общественный транспорт

Общественный транспорт сегодня работает в режиме усиленного контроля, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
Во время неблагоприятных дорожных условий горожан просят отказаться от личного автомобиля и пользоваться общественным транспортом.
- Операторы Центра управления ИТС Улан-Удэ в течение всего дня работают в усиленном режиме. На постоянном контроле взаимодействие с диспетчерскими службами МУП «Городские маршруты» и МУП «Управления трамвая» для получения оперативной информации о движении транспортных средств, либо сходов общественного транспорта. Также усилена работа общественного транспорта в отдалённые микрорайоны, - отметили в мэрии.
Сегодня, 28 ноября в Улан-Удэ временами снег, на дорогах гололёд. Ветер северо-западный 7-12 м/с, позёмка. Днём около ноля градусов.