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Улан-удэнцев призывают пересесть на общественный транспорт

Улан-удэнцев призывают пересесть на общественный транспорт
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Город засыпало снегом

Общественный транспорт сегодня работает в режиме усиленного контроля, сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Во время неблагоприятных дорожных условий горожан просят отказаться от личного автомобиля и пользоваться общественным транспортом.



- Операторы Центра управления ИТС Улан-Удэ в течение всего дня работают в усиленном режиме. На постоянном контроле взаимодействие с диспетчерскими службами МУП «Городские маршруты» и МУП «Управления трамвая» для получения оперативной информации о движении транспортных средств, либо сходов общественного транспорта. Также усилена работа общественного транспорта в отдалённые микрорайоны, - отметили в мэрии.

Сегодня, 28 ноября в Улан-Удэ временами снег, на дорогах гололёд. Ветер северо-западный 7-12 м/с, позёмка. Днём около ноля градусов.

общественный транспорт

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