В Улан-Удэ осуждённые сыграли свадьбу

Они познакомились в исправительном центре
Двое осуждённых, приговорённых к принудительным работам, зарегистрировали брак. Это первый случай подобного рода в истории исправительного центра при ИК-7.
Как отметил временно исполняющий обязанности начальника УФИЦ Бэликто Эрдынеев, решение о создании семьи было принято осуждёнными осознанно, учитывая их зрелый возраст и готовность к построению крепких отношений.
Мужчина и женщина познакомились непосредственно в исправительном центре, и теперь у них есть планы на совместное будущее, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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