В Улан-Удэ осуждённые сыграли свадьбу

Двое осуждённых, приговорённых к принудительным работам, зарегистрировали брак. Это первый случай подобного рода в истории исправительного центра при ИК-7.Как отметил временно исполняющий обязанности начальника УФИЦ Бэликто Эрдынеев, решение о создании семьи было принято осуждёнными осознанно, учитывая их зрелый возраст и готовность к построению крепких отношений.Мужчина и женщина познакомились непосредственно в исправительном центре, и теперь у них есть планы на совместное будущее, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.