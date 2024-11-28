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В Улан-Удэ осуждённые сыграли свадьбу

В Улан-Удэ осуждённые сыграли свадьбу
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Они познакомились в исправительном центре

Двое осуждённых, приговорённых к принудительным работам, зарегистрировали брак. Это первый случай подобного рода в истории исправительного центра при ИК-7.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника УФИЦ Бэликто Эрдынеев, решение о создании семьи было принято осуждёнными осознанно, учитывая их зрелый возраст и готовность к построению крепких отношений.

Мужчина и женщина познакомились непосредственно в исправительном центре, и теперь у них есть планы на совместное будущее, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.





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