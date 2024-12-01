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Жители Бурятии наябедничали на учителей из-за электронных журналов

Жители Бурятии наябедничали на учителей из-за электронных журналов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Родители школьников заявили, что некоторые заполняют их только под конец четверти

В Бурятии высказывают недовольство заполнением так называемых электронных журналов. Родители школьников пишут в районных чатах, что кто-то из учителей делает это добросовестно и постоянно, а другие – только в конце четверти «Невозможно отследить успеваемость ребёнка в течение четверти», – заявили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

Прокомментировали ситуацию в Минобрнауки Бурятии. Там сослались на распоряжение российского правительства № 729 от 25 апреля 2011 года, согласно которому ведение электронного журнала входит в перечень услуг, оказываемых образовательными организациями учащимся и предоставляемых их родителям. Однако в федеральном законе «Об образовании в РФ» чётко не указано, как именно должны фиксировать успеваемость школьников – в электронном виде или на бумаге.
 
- В этой статье не закреплена и обязанность образовательной организации использовать одновременно обе эти формы, – подчеркнули в ведомстве.

Ясность в вопрос вносит только письмо Минпросвещения РФ («О ведении журналов успеваемости и выставлении отметок») от 1 октября 2021 года. В нём говорится, что одновременное ведение (дублирование) журналов успеваемости в электронном и бумажном виде не допускается.

- Таким образом, на практике всё зависит от локального нормативного акта, принятого по этому поводу в школе, – добавили в министерстве и посоветовали обращаться за разъяснениями напрямую к руководству учебного заведения. 
школьники школа учителя

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