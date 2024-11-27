В Забайкалье засняли енотовидную собаку и норку

В Забайкальском крае мир дикой природы каждый день приоткрывает свои тайны благодаря современным средствам наблюдения, таким как фотоловушка. В ноябре по руслу реки Онон была установлена фотоловушка. Вскоре она зафиксировала двух хищников, обитающих по берегам рек Забайкалья: енотовидную собаку и американскую норку.Как сообщили в Сохондинском заповеднике, енотовидная собака попалась в объектив впервые. Это один из мелких хищников Забайкалья. Вид распространён в Приморье, Приамурье, Восточном Китае, Корее, Японии, а также завезён в Европу и в европейскую часть России. В Забайкалье этот вид некоторые считают интродуцированным, но это ошибочное мнение. Енотовидная собака является аборигенным видом с пульсирующей популяцией, зависящей от климатических условий. В Забайкалье они попали с Дальнего Востока, расселившись широко по долинам рек Аргунь, Шилка, Онон, Ингода, Борзя, в прибрежной зоне Торейских озёр. Животные населяют влажные луга с прилегающими заболоченными низинами, заросшие поймы рек, приречные леса с густым подлеском. Это всеядный хищник, питающийся насекомыми, мелкими млекопитающими и рыбой. Большую опасность представляет для гнездящихся птиц.Вторая гостья – американская норка. Она, наоборот, для фауны региона является интродуцированным видом. Область её происхождения – Северная Америка. В СССР первоначально разводился в зверосовхозах. В 1933–1959 годах было выпущено более 12 тысяч особей в 30 областях и республиках. Во многих местах норка успешно акклиматизировалась и вошла в состав местной фауны. В Забайкалье в 1939 году было выпущено 78 экземпляров в среднем течении реки Чикой и её притоках. К началу XXI века норка расселилась по большей части Забайкальского края. Обитает около небольших лесных водоёмов с глубокими, незамерзающими быстринами. Предпочитает участки с буреломами и густым кустарником. Основу питания составляют мелкие грызуны, рыба, водоплавающие птицы, лягушки, водные и околоводные беспозвоночные. Животное активно в сумерки и ночью.