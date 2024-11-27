27 ноября

26 ноября

Популярное

Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России

Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Общество,  Фото:спортивная школа № 18 г. Улан-Удэ
Также они завоевали награды всероссийских соревнований

На прошлой неделе в Московском дворце ушу прошли кубок России и всероссийские соревнования по ушу-таолу и ушу саньда. Участие в турнирах приняли спортсмены из 45 регионов.

Юниорская и взрослая сборные Бурятии выступили очень достойно, продемонстрировав высокое мастерство и хороший уровень подготовки. Отличилась на кубке России мастер спорта, член сборной России Анна Леонова. Спортсменка завоевала медали во всех своих выступлениях: золото в гуньшу (длинное оружие, шест), серебро в даошу (короткое оружие, меч дао) и бронзовую медаль в чанцюань (комплекс без оружия).

Серебряными призёрами кубка России стали кандидаты в мастера спорта Валерия Попова и Алина Байдыш в дисциплине дуйлянь-цисе (поединок с оружием). Валерия также успешно выступила в цяншу (длинное оружие, копьё), завоевав бронзовую медаль, и заняла четвёртое место в коротком оружие, дважды выполнив норматив мастера спорта России.

Среди юниоров две золотые победы на всероссийских соревнованиях одержал кандидат в мастера спорта Захар Жданов в программах тайцзицюань (комплекс без оружия) и тайцзицзянь (комплекс с мечом цзянь). Кандидаты в мастера спорта Аюша Базаров и Алдар Дампилов заняли первое место в дуйлянь-цисе. Также Аюша завоевал бронзу в чанцюань, а Алдар остановился лишь в шаге от пьедестала и стал четвёртым в этом виде. Об этом сообщает школа ушу «Золотой Дракон».

ушу Бурятия кубок России спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России
Общество, 27.11.2024
Также они завоевали награды всероссийских соревнований
Родители школьников Улан-Удэ выиграли до миллиона рублей
Родители школьников Улан-Удэ выиграли до миллиона рублей
Общество, 27.11.2024
Школа № 54 стала победителем первого сезона конкурса инициатив родительских сообществ
В Бурятии чету поздравили с «благодатной свадьбой»
В Бурятии чету поздравили с «благодатной свадьбой»
Общество, 27.11.2024
Супруги сочетались браком 70 лет назад
На читинца возбудили дело за покушение на кражу
На читинца возбудили дело за покушение на кражу
Общество, 27.11.2024
Мужчина попытался завести чужой автомобиль подручными средствами, но не смог этого сделать
В Бурятии жители района страдают из-за запущенной дороги
Общество, 27.11.2024
Сельчане заявили, что она вся «в ямах и шишках»
Молодёжный театр в Улан-Удэ покажет новогоднюю сказку
Молодёжный театр в Улан-Удэ покажет новогоднюю сказку
Общество, 27.11.2024
Показы состоятся в декабре и январе
В Бурятии 12-летняя девочка не получала жизненно необходимое лекарство
В Бурятии 12-летняя девочка не получала жизненно необходимое лекарство
Общество, 27.11.2024
Главному врачу районной больницы было внесено представление
В Улан-Удэ запаслись песком для подсыпки улиц
В Улан-Удэ запаслись песком для подсыпки улиц
Общество, 27.11.2024
В первую очередь подсыпают наиболее опасные участки
Жители райцентра в Бурятии возмутил «лимит» на туалетную бумагу
Жители райцентра в Бурятии возмутил «лимит» на туалетную бумагу
Общество, 27.11.2024
Посетителям платного сортира выдают её клочками

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^