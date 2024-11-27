Ушуисты Бурятии успешно выступили на кубке России

На прошлой неделе в Московском дворце ушу прошли кубок России и всероссийские соревнования по ушу-таолу и ушу саньда. Участие в турнирах приняли спортсмены из 45 регионов.Юниорская и взрослая сборные Бурятии выступили очень достойно, продемонстрировав высокое мастерство и хороший уровень подготовки. Отличилась на кубке России мастер спорта, член сборной России Анна Леонова. Спортсменка завоевала медали во всех своих выступлениях: золото в гуньшу (длинное оружие, шест), серебро в даошу (короткое оружие, меч дао) и бронзовую медаль в чанцюань (комплекс без оружия).Серебряными призёрами кубка России стали кандидаты в мастера спорта Валерия Попова и Алина Байдыш в дисциплине дуйлянь-цисе (поединок с оружием). Валерия также успешно выступила в цяншу (длинное оружие, копьё), завоевав бронзовую медаль, и заняла четвёртое место в коротком оружие, дважды выполнив норматив мастера спорта России.Среди юниоров две золотые победы на всероссийских соревнованиях одержал кандидат в мастера спорта Захар Жданов в программах тайцзицюань (комплекс без оружия) и тайцзицзянь (комплекс с мечом цзянь). Кандидаты в мастера спорта Аюша Базаров и Алдар Дампилов заняли первое место в дуйлянь-цисе. Также Аюша завоевал бронзу в чанцюань, а Алдар остановился лишь в шаге от пьедестала и стал четвёртым в этом виде. Об этом сообщает школа ушу «Золотой Дракон».