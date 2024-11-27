В Усть-Ордынском округе семьи покажут бурятские традиции

Фестиваль семьи «Живые традиции» пройдёт 28 ноября в Усть-Ордынском Бурятском округе. В мероприятии в посёлке Усть-Ордынский примут участие бурятские семьи из Осинского, Эхирит-Булагатского, Баяндаевского и Аларского района, которые сохраняют родной язык и культуру своего народа.Участники будут состязаться в номинациях:- «Танилсая — энэ бидэбди!» — визитная карточка семьи: участники красочно представят свою семью, родословную и кратко опишут членов семьи;- «Гэр бүлымнэй эгээл амтатай эдеэн» — любимое блюдо семьи: участники представляют традиционную кухню своего народа, семейные рецепты, рассказывают о способах приготовления;- «Энеэлдэе» — юмористические видеоролики на свободную тематику;- «Бэлигтэй бүлэ» — талантливая семья: участники выступят в одном из жанров (вокальный, инструментальный, хореографический, литературно-художественный).- Мероприятие посвящено сохранению и передаче семейных традиций, преемственности поколений и культуре семейных отношений, - сообщает министерство культуры Иркутской области.