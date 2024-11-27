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Родители школьников Улан-Удэ выиграли до миллиона рублей

Родители школьников Улан-Удэ выиграли до миллиона рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Школа № 54 стала победителем первого сезона конкурса инициатив родительских сообществ

В Московской области, в гимназии имени Евгения Примакова состоялось второе заседание всероссийского родительского комитета. На нём были подведены итоги конкурса инициатив родительских сообществ и названы проекты-победители, а также определены приоритетные направления работы органа. Денежные премии на реализацию своих проектов получили 200 родительских комитетов из 78 субъектов Российской Федерации, в том числе школа № 54 города Улан-Удэ.

- Средняя общеобразовательная школа № 54 города Улан-Удэ стала одним из победителей конкурса инициатив родительских сообществ. На реализацию проекта «Традиции вне времени» по направлению «Патриотическое воспитание» авторы инициативы получат до 1 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Проект направлен на воспитание любви к Родине и самобытной бурятской культуре. Авторы отмечают, что в фокусе проекта — сохранение культурного наследия и его передача будущим поколениям через культурно-просветительские мероприятия. Особенностью проекта является совместная работа родителей, детей и учителей.
Бурятия школа Улан-Удэ конкурс родители

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