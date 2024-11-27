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В Улан-Удэ поделятся воспоминаниями о бурятском писателе

В Улан-Удэ поделятся воспоминаниями о бурятском писателе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вечер воспоминаний проведут в библиотеке города

28 ноября в столице Бурятии состоится вечер воспоминаний «Элдин тоонтынгоо хүбүүн би» («Сын привольной родины»). Его посвятят Владимиру Гармаеву — писателю, члену союза писателей РФ, лауреату Государственной премии РБ, автору трилогии «Десятый рабджун» (возрастное ограничение: 16+).

Мероприятие пройдёт в центральной городской библиотеке имени И. К. Калашникова. Участие во встрече примут коллеги, родственники и друзья писателя. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 16+.

Справка

Владимир Балданович Гармаев (1944-2016) — бурятский прозаик. Родился 31 октября 1944 года в селе Тулдун Еравнинского района Бурятии.

Всенародная слава и признание пришли к писателю после выхода в свет романов трилогии «Десятый рабджун». Именно это произведение литературные критики считают главным в творчестве Владимира Гармаева. Ранее отдельные романы трилогии издавались в журнале «Байкал» и «Байгал», в Бурятском книжном издательстве, в Республиканской типографии и в Иркутске.


Улан-Удэ вечер литература библиотека

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