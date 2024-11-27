В Улан-Удэ поделятся воспоминаниями о бурятском писателе

28 ноября в столице Бурятии состоится вечер воспоминаний «Элдин тоонтынгоо хүбүүн би» («Сын привольной родины»). Его посвятят Владимиру Гармаеву — писателю, члену союза писателей РФ, лауреату Государственной премии РБ, автору трилогии «Десятый рабджун» (возрастное ограничение: 16+).Мероприятие пройдёт в центральной городской библиотеке имени И. К. Калашникова. Участие во встрече примут коллеги, родственники и друзья писателя. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.Владимир Балданович Гармаев (1944-2016) — бурятский прозаик. Родился 31 октября 1944 года в селе Тулдун Еравнинского района Бурятии.Всенародная слава и признание пришли к писателю после выхода в свет романов трилогии «Десятый рабджун». Именно это произведение литературные критики считают главным в творчестве Владимира Гармаева. Ранее отдельные романы трилогии издавались в журнале «Байкал» и «Байгал», в Бурятском книжном издательстве, в Республиканской типографии и в Иркутске.