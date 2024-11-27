В Улан-Удэ прошёл региональный этап межрегионального химического турнира

В Бурятии, в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления впервые прошёл региональный этап XI межрегионального химического турнира «МХТ-2025». В нём приняли участие 5 команд школ города Улан-Удэ.- «МХТ» — командное состязание для школьников, где ребята вместе решают нестандартные интересные химические задачи. МХТ пройдёт в несколько этапов. Первый этап – региональный. Победители и призёры регионального этапа будут приглашены на второй, федеральный окружной этап. В заключительном этапе, который пройдёт в Москве в феврале 2025 года, будут учувствовать победители и призёры окружных этапов Турнира, - отметили во ВСГУТУ.Победителем регионального этапа стала команда шкоды № 49 «Тимур и его команда». Неудивительно, что капитана этой команды зовут Тимур. На втором месте – команда гимназии № 59 «Протон», на третьем – «Морфей» из школы № 19.- Во ВСГУТУ с душой отнеслись к организации регионального этапа и уровень состязаний соответствует уровню первого московского турнира. Будем сотрудничать, думаю, что ваш университет сможет самостоятельно проводить подобные турниры без кураторов, - отметила куратор турниров в СФО и ДФО Мария Лекомцева.- От детей, от гимназии и от себя лично, хотелось бы выразить слова благодарности за такое мероприятие. Для детей нашей республики, это совершенно новый формат состязаний, который им однозначно «зашёл». Олимпиады, конференции – это всё обыденно, этим не удивишь. Мы обязательно будем участвовать и на будущий год. Отдельное спасибо за организацию кофе-брейк, обеда, экскурсии. Дети были счастливы сфотографироваться в кресле ректора, - поделилась учитель химии гимназии № 59 Надежда Тоневицкая.