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В Бурятии перевели архивные документы на монгольской письменности

В Бурятии перевели архивные документы на монгольской письменности
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Был переведены ещё 147 листов

В 2024 году в Бурятии была продолжена реализация проекта по выявлению, переводу и созданию электронной базы данных архивных документов на монгольской письменности.

- Переведённые документы дают уникальный шанс прикоснуться к истории бурятских Степных дум, а также позволяют расширить доступ к архивным документам на монгольской письменности для исследователей, историков и всех интересующихся историей Бурятии, - сообщили в Госархиве РБ.

Для перевода архивом были выбраны фонды № 2 «Селенгинская Степная дума», № 129 «Агинская Степная дума». Переводчиками Галиной Очировой и Валентиной Дамбаевой было переведено 147 листов архивных документов (60 документов): предписание Селенгинской Степной думы голове Харанутского рода Жамбалдоржи Гомбоеву о постановлении Совета Иркутского губернского управления о разрешении создать 2-ю Харанутскую инородную управу и выборе головы (1832 г.), предписание главного тайши Агинской Степной думы Жиана Бодиина инородным управам об отправке 10 мальчиков на средства П.А. Бадмаева в Санкт-Петербург для поступления в учебные заведения (1895 г.), посемейные списки и другое.

С этими и другими документами можно ознакомиться на сайте Госархива Бурятии и в электронной базе данных документов на монгольской письменности из фондов Государственного архива РБ. Пользователям предоставлена возможность увидеть как общий перечень документов электронной базы, так и получить доступ к электронному образу документа. Электронный образ документа представляет собой совмещённый текст – электронный образ документа на монгольской письменности и текст перевода на бурятском языке.

Возрастное ограничение: 6+.
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