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На Байкале пройдёт всероссийская научная школа Плавучего университета

На Байкале пройдёт всероссийская научная школа Плавучего университета
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Она состоится в Листвянке

Сегодня завершается приём заявок на всероссийскую зимнюю научную школу Плавучего университета. Мероприятие пройдёт с 3 по 5 февраля 2025 года по 42 студенческим и 7 школьным трекам в 10 населённых пунктах России: посёлке Листвянка в Иркутской области и в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Мурманске, Архангельске, Севастополе, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Владивостоке.

Участие в зимней научной школе Плавучего университета могут принять студенты, аспиранты, а также школьники 9-11 классов. Программа школы включает лекции, мастер-классы и практикумы по направлениям: физика океана и атмосферы; морская биология; геология и геофизика; анализ данных, методы, приборы; междисциплинарные исследования. В рамках мероприятий участники смогут познакомиться с ведущими учёными и научными коллективами, а также с представителями отрасли, работающими в сфере наук о Земле.

Так, в Листвянке состоится трек «Гидробиологические исследования на Байкале». Он посвящён гидробиологическим исследованиям на озере. В рамках трека студенты узнают об истории изучения озера, его биоразнообразии, основах функционирования экосистемы и познакомятся с современными исследованиями на Байкале. Студенты смогут освоить основные методы отбора гидробиологических проб, получить навыки анализа данных, полученных с помощью фото- и видеомониторинга, познакомиться с основами морфологической и молекулярно-генетической идентификации эндемиков озера и освоить молекулярно-генетические методы. Также будет проведён мастер-класс по научной фотографии.

Возрастное ограничение: 12+.
Иркутская область Байкал наука студенты школа

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