В Туве разрешили без ограничений отстреливать бакланов

Власти Тувы внесли большого баклана в перечень охотничьих ресурсов, на которые не распространяются лимиты добычи. Постановление об этом было принято правительством республики 19 ноября и вступило в силу. Охотники могут теперь отстреливать бакланов в любое время и любых количествах.Как пояснили в Госкомохотнадзоре республики, который инициировал документ, решение о неограниченной охоте на этот вид птиц принято по обращениям предпринимателей, занимающихся выловом рыбы. Резко выросшая популяция бакланов в Туве стала наносить серьёзный ущерб рыбохозяйственной отрасли.По подсчётам специалистов, средняя численность бакланов, гнездящихся на территории республики, сегодня достигла 4 тысяч особей. Питаются они исключительно рыбой – до 1 кг в сутки на каждую птицу. Вся популяция за сутки поедает до 3 тонн рыбы, или порядка 350 тонн за сезон – это больше годового промысла всех 18 рыболовных артелей Тувы.Численность большого баклана в республике продолжает стремительно расти не только за счёт естественного прироста, но и миграции птиц из соседних регионов. К тому же в дикой природе у них практически нет врагов, поскольку мясо этих птиц малосъедобно из-за сильного специфического запаха.Поэтому в Госкомохотнадзоре Тувы прогнозируют и рост ущерба пропорционально увеличению популяции, причём, не только запасам рыб. Наблюдения показали, что в местах гнездования бакланов «сгорает» не только трава, на даже деревья – настолько едок их помёт.Большой баклан, напомним, самый крупный из бакланов, обитающих на территории России. Его вес достигает 3 кг, а размах крыльев – 80 см. В Туве большой баклан зарегистрирован в заповеднике «Азас», но в настоящее время он распространился буквально по всем водоёмам республики.- Стоит отметить, что аналогичные меры по регулированию численности большого баклана приняты во многих регионах страны. Свободная охота на этих птиц разрешена в Хакасии, на Алтае, в Бурятии. А в Иркутской области охотникам даже приплачивают за каждого добытого баклана, который буквально оккупировал Байкал и уничтожает промысловую рыбу тоннами, - пишет официальный портал Республики Тыва.