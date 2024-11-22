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В Улан-Удэ выбрали председателя совета студенческих самоуправлений

В Улан-Удэ выбрали председателя совета студенческих самоуправлений
Общество,  Фото:комитет по социальной и молодёжной политике
Им стал студент Улан-Удэнского техникума экономики

В столице Бурятии на последней совместной встрече городского совета студенческих самоуправлений избрали нового председателя и заместителей председателя.

Председателем Совета стал Антон Потехин, студент Улан-Удэнского техникума экономики, торговли и права. Кирилл Иванов, студент Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова, и Илья Гаськов, Улан-Удэнского авиационного техникума, заняли должности заместителей председателя.

Одной из главных задач городского совета является объединение студентов ссузов и вузов Улан-Удэ. Обновлённый состав совета собирается делать ещё больше для развития студенческого сообщества в городе: ребята планируют проводить новые мероприятия, конкурсы и фестивали.

- Впереди у городского совета студенческих самоуправлений много интересных событий и проектов! Ребята готовы к новым вызовам и с нетерпением ждут возможности воплотить в жизнь самые смелые идеи, чтобы сделать студенческую жизнь ещё ярче, - заявили в управлении по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике Улан-Удэ.
Бурятия Улан-Удэ молодежь ссузы вузы студенты

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