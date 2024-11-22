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В Улан-Удэ создан краеведческий центр

В Улан-Удэ создан краеведческий центр
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Он образован на базе музея истории города

Первый краеведческий центр «Удинский краевед» создан в музее истории города Улан-Удэ. Первыми слушателями лекций стали ученики средних и старших классов. Ребята познакомились с именами первых известных историков, изучили сходства и различия между историей и краеведением, узнали, как проводить экскурсии и как выглядит «Портфель экскурсовода». Школьники даже смогли примерить костюмы конца XIX – начала ХХ веков и почувствовать себя учениками уездного Верхнеудинского училища.

- Сейчас очень важно привлекать внимание молодёжи к изучению истории. Знание истории своей страны воспитывает в молодых людях чувство патриотизма, принадлежности к своей родине и самоидентификации к её культурному наследию, - сказала директор музея истории города Улан-Удэ Ирина Изыкенова.

В дальнейшем «Удинский краевед» планирует проводить мероприятия и программы для школьников и студентов, чтобы повысить их интерес к изучению истории родного края. Кроме того, центр будет организовывать встречи с известными историками, археологами и краеведами, а также проводить мастер-классы и семинары по различным историческим темам.

- Центр популяризации исторических наук «Удинский краевед» появился благодаря выигранному гранту на конкурсе на соискание грантов и премий администрации г. Улан-Удэ в сфере культуры и искусства, - отметили в городском управлении по информационной политике.
Улан-Удэ центр краеведение история музей

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