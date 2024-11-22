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В Улан-Удэ начнут автоматически фотофиксировать нарушения

В Улан-Удэ начнут автоматически фотофиксировать нарушения
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
«Дозор-МП» выйдет на все улицы города

Автоматическая фотофиксация нарушений начнётся на всей территории Улан-Удэ в ближайшее время благодаря программному комплексу «Дозор-МП». Он представляет собой планшет, который крепится на стекле служебного автомобиля и в реальном времени фиксирует изображения транспортных средств, которые припаркованы на газонах и других неположенных местах. Комплекс распознает государственные номера.

Тестирование системы проходило с июня этого года в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Благодаря ей фиксировались факты незаконной парковки на газонах и территориях, предназначенных для озеленения. Нарушителям управление административного контроля выписывало штрафы. Метод показал свою эффективность.

В 2024 году только за период с июня по октябрь уже составлено 515 протоколов по статье закона РБ об административных правонарушениях, запрещающей проезд, остановку и стоянку транспортных средств на газонах, территориях, занятых зелёными насаждениями, пешеходных дорожках, не являющихся элементами автомобильной дороги, детских игровых и спортивных площадках. Наложено штрафов на сумму 1 млн 761 тысяч рублей.

- За нарушение этой статьи предусмотрен административный штраф на граждан в размере от 3-5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 5-10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 30-50 тысяч рублей. За период с 2020 по 2024 годы при обычном выявлении нарушений парковок было составлено 443 протокола и наложено штрафов на сумму 1 млн 418 тысяч рублей, - сообщили в управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ фотофиксация штрафы транспорт

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