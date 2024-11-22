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В Бурятии наградили сотрудников «Авиалесоохраны»

В Бурятии наградили сотрудников «Авиалесоохраны»
Общество,  Фото:АУ РБ «Авиалесоохрана»
Их поощрили медалью и почётными грамотами

21 ноября в правительстве Бурятии по итогам прохождения пожароопасного сезона наградили отличившихся работников. Специалисты Забайкальской базы авиационной охраны лесов были отмечены медалью и почётными грамотами.

Как сообщили в службе, медалью «За заслуги перед Республикой Бурятии» награждён Николай Росс, инструктор авиапожарной службы Муйского авиаотделения. Почётную грамоту правительства Бурятии вручили Александру Морину, старшему лётчику-наблюдателю Муйского авиаотделения.

Почётной грамотой МЧС России по Бурятии поощрена Татьяна Пономарёва, ведущий специалист (экономист). Почётную грамоту агентства ГО и ЧС получила Валентина Ларионова, начальник региональной диспетчерской службы.

Также почётной грамотой ГКУ «Противопожарная служба РБ» награждён Евгений Данилов, инструктор авиапожарной службы Улан-Удэнского авиаотделения. А почётную грамоту агентства лесного хозяйства Бурятии вручили Андрею Жабкину, инструктору авиапожарной службы Муйского авиаотделения.

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