В Бурятии определили лучших рентгенлаборантов

В Бурятии завершился республиканский конкурс «Лучший специалист по лучевой диагностике» в номинации «Рентгенолаборант». Мероприятие проходило в три этапа:- 1 этап — внутри медицинской организации;- 2 этап — компьютерное тестирование;- 3 этап — видеоролик о работе сотрудника.На конференции «Актуальные вопросы лучевой диагностики» подвели итоги конкурса. В конкурсе приняли участие 22 конкурсанта, чьи работы оценивала конкурсная комиссия, куда вошли старшие рентгенолаборанты БСМП, РКБ им.Семашко, ДРКБ, БРКОД, главный внештатный рентгенолог МЗ РБ Владимир Ханеев.Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, по итогам конкурса места распределились следующим образом:1 место — Сэсэгма Боролдоева, РКБ им. Н. А. Семашко;2 место — Аюна Илыгеева, стоматологическая поликлиника №2;3 место — Гэрэлма Гуроева, БРКОД.Также за высокие баллы поощрили призами: Екатерину Кушнареву, рентгенлаборанта РПЦ; Наталью Михайлову, рентгенлаборанта городской поликлиники № 6; Оюну Дашинимаеву, рентгенлаборанта БСМП.