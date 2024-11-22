22 ноября

21 ноября

Популярное

В Бурятии определили лучших рентгенлаборантов

В Бурятии определили лучших рентгенлаборантов
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Победу праздновала представительница РКБ им. Н. А. Семашко

В Бурятии завершился республиканский конкурс «Лучший специалист по лучевой диагностике» в номинации «Рентгенолаборант». Мероприятие проходило в три этапа:
- 1 этап — внутри медицинской организации;
- 2 этап — компьютерное тестирование;
- 3 этап — видеоролик о работе сотрудника.

На конференции «Актуальные вопросы лучевой диагностики» подвели итоги конкурса. В конкурсе приняли участие 22 конкурсанта, чьи работы оценивала конкурсная комиссия, куда вошли старшие рентгенолаборанты БСМП, РКБ им.Семашко, ДРКБ, БРКОД, главный внештатный рентгенолог МЗ РБ Владимир Ханеев.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ, по итогам конкурса места распределились следующим образом:
1 место — Сэсэгма Боролдоева, РКБ им. Н. А. Семашко;
2 место — Аюна Илыгеева, стоматологическая поликлиника №2;
3 место — Гэрэлма Гуроева, БРКОД.

Также за высокие баллы поощрили призами: Екатерину Кушнареву, рентгенлаборанта РПЦ; Наталью Михайлову, рентгенлаборанта городской поликлиники № 6; Оюну Дашинимаеву, рентгенлаборанта БСМП.

Бурятия награждение здравоохранение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определили лучших рентгенлаборантов
В Бурятии определили лучших рентгенлаборантов
Общество, 22.11.2024
Победу праздновала представительница РКБ им. Н. А. Семашко
В Улан-Удэ выбрали председателя совета студенческих самоуправлений
В Улан-Удэ выбрали председателя совета студенческих самоуправлений
Общество, 22.11.2024
Им стал студент Улан-Удэнского техникума экономики
В Улан-Удэ создан краеведческий центр
В Улан-Удэ создан краеведческий центр
Общество, 22.11.2024
Он образован на базе музея истории города
В Туве разрешили без ограничений отстреливать бакланов
В Туве разрешили без ограничений отстреливать бакланов
Общество, 22.11.2024
Численность популяций, гнездящихся на территории республики, достигла 4 тысяч особей
Жительницы Бурятии младше 20 лет за год родили более 500 детей
Жительницы Бурятии младше 20 лет за год родили более 500 детей
Общество, 22.11.2024
А несколько женщин стали мамами после 45-ти
В Улан-Удэ пройдёт мясная ярмарка
В Улан-Удэ пройдёт мясная ярмарка
Общество, 22.11.2024
Определены четыре торговых площадки
В Улан-Удэ взялись за стихийные мясные рынки
В Улан-Удэ взялись за стихийные мясные рынки
Общество, 22.11.2024
Там устраивают облавы проверяющие 
В Бурятии провели почти тысячу исследований диких животных
В Бурятии провели почти тысячу исследований диких животных
Общество, 22.11.2024
Это нужно для выявления опасных заболеваний
В Бурятии помогли жениться участнику СВО
В Бурятии помогли жениться участнику СВО
Общество, 22.11.2024
А ещё он официально стал отцом
Улан-удэнцы на Новый год не хотят отдыхать 11 дней
Улан-удэнцы на Новый год не хотят отдыхать 11 дней
Общество, 22.11.2024
Некоторые горожане считают, что этого мало
C карты Бурятии хотят стереть очередной обезлюдевший посёлок
C карты Бурятии хотят стереть очередной обезлюдевший посёлок
Общество, 22.11.2024
В Баргузинском районе решили упразднить Чивыркуй
Бурятский лама дал рекомендации по питанию в 2025 году
Бурятский лама дал рекомендации по питанию в 2025 году
Общество, 22.11.2024
Он предсказывает, что всё чаще будут проявляться всевозможные инфекции от микроорганизмов, насекомых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^