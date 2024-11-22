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В Улан-Удэ стартует строительство жилья в рамках комплексного развития

В Улан-Удэ стартует строительство жилья в рамках комплексного развития
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Застройщик приступит к подготовительным работам

В Улан-Удэ получено разрешение на строительство первого дома в рамках комплексного развития центра города. Строительство начнётся в ближайшее время, квартиры в нём будут предназначены под продажу. Подрядчик уже огородил территорию и скоро приступит к подготовительным работам. Здание построят прямо напротив автовокзала в центре города. Согласно проекту, объект будет состоять из разноэтажных корпусов: от 8 до 16 этажей.

- Разрешение на строительство первого дома получено. В скором времени застройщик приступит к подготовительным работам. Само строительство стартует в начале следующего года, с наступлением положительных температур. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2027 году, - рассказал начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Квартиры будут с предчистовой отделкой или без отделки. Также во дворе дома предусмотрена закрытая от машин территория с местом для отдыха, детской и спортивной площадками. Кроме того, будут обустроены пешеходные дорожки, высажены деревья и установлены лавочки. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
Улан-Удэ строительство КРТ

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