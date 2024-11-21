21 ноября

20 ноября

Популярное

Жители отдалённого района Бурятии несколько дней сидели без света

Жители отдалённого района Бурятии несколько дней сидели без света
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Там затеяли масштабный ремонт опор ЛЭП

В Баунтовском районе несколько дней – 11-го, 13-го, 15-го и 20-го ноября – отключали свет. Как пояснил замдиректора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» по реализации и развитию услуг Ким Петрунов, всё это время на воздушной линии электропередачи 10 кВ «Романовка – Багдарин» велись плановые ремонтные работы.

Сам объект ввели в эксплуатацию ещё в 1983 году и во избежание аварий включили его в годовой график ремонта. Поскольку ЛЭП проходит по болотистой местности, он был возможен только при низкой температуре воздуха – то есть поздней осенью или зимой.

Специалисты заменили две опоры и выправили ещё четыре. Отключение электроэнергии планировалось в течение пяти дней, но энергетики в итоге уложились в четыре.

Накануне работы завершились, но с отклонением от графика на 36 минут. Всех потребителей запитали в 19:06, сообщает «Баунт-инфо.24/7». 
электроэнергия отключение света ЛЭП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наградили 90-летнего юбиляра
В Бурятии наградили 90-летнего юбиляра
Общество, 21.11.2024
В день рождения Галине Михайловой вручили медаль
В Бурятии родители боятся, что ученики школы рискуют упасть на крыльце
В Бурятии родители боятся, что ученики школы рискуют упасть на крыльце
Общество, 21.11.2024
Они заявили, что уложенная там противоскользящая плитка очень скользка
Жители райцентра в Бурятии попросили себе сортир
Жители райцентра в Бурятии попросили себе сортир
Общество, 21.11.2024
Жители посёлка заявили, что он там очень нужен
В новом аэропорту Улан-Удэ встретили прилетевших домой участников СВО
В новом аэропорту Улан-Удэ встретили прилетевших домой участников СВО
Общество, 21.11.2024
На родину накануне прибыли сразу четыре бойца
Синоптики назвали причину аномального тепла в Бурятии
Синоптики назвали причину аномального тепла в Бурятии
Общество, 21.11.2024
Однако радоваться ему осталось недолго

В Улан-Удэ выберут «Красу Бурятии»
В Улан-Удэ выберут «Красу Бурятии»
Общество, 21.11.2024
Победительницы получат право представлять Бурятию на всероссийском конкурсе
Жителей Бурятии напугали несуществующим тигром
Жителей Бурятии напугали несуществующим тигром
Общество, 21.11.2024
В соцсетях распространили фейк, что он разгуливает около кижингинского села
В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску памяти заслуженного врача
В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску памяти заслуженного врача
Общество, 21.11.2024
Его вклад в развитие здравоохранения района неоценим
Наркополицейский из Бурятии признан лучшим в России
Наркополицейский из Бурятии признан лучшим в России
Общество, 21.11.2024
За восемь месяцев при участии майора полиции выявлено 89 преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
В Улан-Удэ восстановили демонтированную детскую площадку
В Улан-Удэ восстановили демонтированную детскую площадку
Общество, 21.11.2024
Демонтаж площадки произошёл во время ремонта сетей
По улице в райцентре в Бурятии летают машины
По улице в райцентре в Бурятии летают машины
Общество, 21.11.2024
Там уже боятся ходить местные жители
Часть улан-удэнцев в Новый год будут вкалывать на работе
Часть улан-удэнцев в Новый год будут вкалывать на работе
Общество, 21.11.2024
Трудиться на праздниках придётся медикам, полицейским и фотографам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^