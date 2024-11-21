Жители отдалённого района Бурятии несколько дней сидели без света



В Баунтовском районе несколько дней – 11-го, 13-го, 15-го и 20-го ноября – отключали свет. Как пояснил замдиректора филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Бурятэнерго» по реализации и развитию услуг Ким Петрунов, всё это время на воздушной линии электропередачи 10 кВ «Романовка – Багдарин» велись плановые ремонтные работы.



Сам объект ввели в эксплуатацию ещё в 1983 году и во избежание аварий включили его в годовой график ремонта. Поскольку ЛЭП проходит по болотистой местности, он был возможен только при низкой температуре воздуха – то есть поздней осенью или зимой.



Специалисты заменили две опоры и выправили ещё четыре. Отключение электроэнергии планировалось в течение пяти дней, но энергетики в итоге уложились в четыре.





Накануне работы завершились, но с отклонением от графика на 36 минут. Всех потребителей запитали в 19:06, сообщает «Баунт-инфо.24/7».

