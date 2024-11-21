Улан-удэнцев бесят коллеги, уходящие в отпуск под Новый год



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что 10% жителей столицы Бурятии хотят продлить новогодние каникулы за счёт отпуска. При этом 7% собираются взять его в конце декабря, а ещё 3% – в первые рабочие дни 2025-го.



Чем старше горожане, тем реже они выбирают первый вариант. Если среди улан-удэнцев до 35 лет таковых 14%, то среди тех, кому больше 45-ти – всего 5%. Получающие по 100 с лишним тысяч в месяц охотнее остальных «присоединяют» отдых к январским праздникам.



Свыше половины наших земляков (51%) относятся спокойно к решению сослуживцев сделать перерыв в работе в конце декабря, а 27% оценивают его даже положительно. А вот 12% это, по собственному же признанию, раздражает.





Активнее всего против выступают инженеры и рабочие производств, продавцы, транспортники, врачи и кладовщики. По их словам, в конце года обычно интенсивные нагрузки, поэтому важно, чтобы трудился каждый.



