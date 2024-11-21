Тимлюйский цементный завод передал в собственность Каменска новую автовышку

ООО «ТимлюйЦемент» приобрело 23-метровую автовышку в качестве подарка на 75-летие Каменска.- Холдинг «Сибирский цемент», в составе которого функционирует «ТимлюйЦемент», строго следует принципам социальной ответственности бизнеса. Каменск – это посёлок цементников, который живёт и развивается вместе с заводом. Автовышка поможет в решении насущных проблем посёлка, позволит сделать жизнь заводчан и всех жителей Каменска комфортнее, - подчеркнул управляющий директор ООО «ТимлюйЦемент» Александр Волков, вручая сертификат на приобретение техники и.о. руководителя администрации муниципального образования «Каменское» Ольге Гусевой на праздновании юбилея посёлка.Новая 23-метровая автовышка на базе российского грузовика ГАЗон NEXT стоимостью 9 миллионов рублей значительно повысит оперативность и уменьшит сроки выполняемых работ на большой высоте, отмечают в администрации Каменского поселения. Кроме того, позволит сэкономить бюджетные средства, которые раньше направлялись на аренду подобной спецтехники. Теперь поселение сможет производить замену фонарей, опилку деревьев, ремонт линий электропередач и другие работы по благоустройству гораздо оперативнее.- Выражаю огромную благодарность холдинговой компании «Сибирский цемент» и Тимлюйскому цементному заводу. Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие района и ощутимая поддержка поселения «Каменское». Благодаря благотворительным проектам ООО «ТимлюйЦемент» в районе решаются многие насущные вопросы, - отметил глава МО «Кабанский район» Алексей Сокольников.