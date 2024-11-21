Синоптики назвали причину аномального тепла в Бурятии

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Бурятию накрыло аномальное для ноября тепло. Оно началось накануне, когда в республике выпал снег, а в четверг, 21 ноября, в Улан-Удэ и большинстве районов воцарилась плюсовая температура. Сугробы растаяли как весной.
Как выяснилось, причина внезапного потепления – атлантические циклоны.
- На этой неделе при смещении серии атлантических циклонов температурный фон повышается. В дневные часы местами – до положительных значений. Это от 0 до +5 градусов, – рассказали ТАСС в Бурятском гидрометцентре.
Однако скоро на смену «плюсу» вместе с арктическими воздушными массами придёт похолодание. Уже ночью 24-го в республике обещают -15, а на севере-востоке – -30 градусов и ниже. Днём – около -10.
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