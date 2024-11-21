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В новом аэропорту Улан-Удэ встретили прилетевших домой участников СВО

В новом аэропорту Улан-Удэ встретили прилетевших домой участников СВО
Общество,  Фото:городская больница №4
На родину накануне прибыли сразу четыре бойца

Накануне в международном аэропорту «Байкал», по уже сложившейся традиции, чествовали участников специальной военной операции, которые прилетели домой на побывку. Их встречали сотрудники городской больницы № 4, причём в уже новом терминале, открывшемся в среду, 20 ноября.







На малую родину в отпуск прибыли четыре наших земляка. Некоторые из них отправились из Улан-Удэ в свои районы. Бойцам преподнесли синие хадаки и исполнили для них гимн Бурятии.



Накануне открыли новый терминал аэропорта «Байкал» - теперь здесь принимают все внутренние авиарейсы, старое здание будет предназначено только для международных вылетов. 


спецоперация на Украине Аэропорт "Байкал"

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