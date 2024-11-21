Наркополицейский из Бурятии признан лучшим в России

Майор полиции Сергей Коктышев, возглавляющий одно из отделений управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Бурятии, признан лучшим сотрудником наркоконтроля в России.Такая оценка дана ему Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности за 2024 год.За результативную работу полицейский награждён плакеткой и денежной премией. Вручение состоялось на планёрном совещании в региональном МВД.- В правоохранительных органах Сергей служит 10 лет. Он зарекомендовал себя как инициативный и настойчивый сотрудник, профессионал своего дела. Его ответственное отношение к службе и высокие достигнутые результаты в борьбе с наркопреступностью несколько лет назад уже отмечались на региональном уровне общественностью. Не раз он становился лучшим сотрудником УНК МВД республики, - рассказали в министерстве внутренних дел Бурятии.За восемь месяцев текущего года при участии майора полиции выявлено 89 преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, из них с хранением наркотиков в крупном размере связаны три, с их сбытом – 86. Изъято около 85 кг марихуаны, свыше 4,5 кг синтетических наркотиков, более 17 кг мефедрона и килограмм прекурсоров.При участии и под руководством Сергея Коктышева задокументирована деятельность одного преступного сообщества, 10 организованных преступных групп, занимавшихся незаконным сбытом в Бурятии наркотических средств синтетического и каннабисного происхождения, опийной группы. Установлена причастность их участников к 85 преступлениям, совершенным бесконтактным способом через закладки. Пресечена деятельность двух нарколабораторий.Помимо высоких результатов в оперативно-служебной деятельности Сергей старается поддерживать себя в хорошей физической форме: он является членом сборной МВД по Бурятии по футболу. «Успешно совмещает рабочую и семейную жизнь», - отметили в МВД.