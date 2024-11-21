В Улан-Удэ восстановили демонтированную детскую площадку

Демонтаж площадки произошёл во время ремонта сетей
В 113 квартале Улан-Удэ у дома №3 ещё в начале осени демонтировали детскую площадку. Это обнаружил в сентябре Народный фронт во время рейда общественного контроля.
- При ремонте сетей ресурсники беспощадно вырвали конструкции с «корнем», свалив их грудой и поломав часть из них. Народный фронт обратился в прокуратуру Октябрьского района города, чтобы разобраться, кто и как будет восстанавливать площадку. После этого администрация района пообещала всё восстановить после окончания ремонта, - рассказали в региональном отделении Народного фронта.
В прокуратуре сообщили, что площадка полностью восстановлена подрядчиком и ТСЖ.
Демонтаж площадки произошёл во время ремонта сетей
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