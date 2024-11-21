Часть улан-удэнцев в Новый год будут вкалывать на работе

Свыше трети (34%) жителей столицы Бурятии проведут большую часть новогодних каникул дома. Это выяснили при опросе представители сервиса SuperJob. Многие горожане с нетерпением ждут возможности побыть с семьёй, посетить театры, музеи, кино и детские ёлки.Ещё 8% будут отдыхать на даче, 6% отправятся в гости к друзьям и родственникам, а 4% собираются путешествовать по России. Они хотят поехать в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и на Байкал. Один из ста рванёт за границу – в Таиланд, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Грузию или Армению.А вот 21% улан-удэнцев придётся трудиться в праздники. Среди них – рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медсёстры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.Мужчины чаще женщин вкалывают на новогодних каникулах – как и наши земляки младше 35 лет (24%). Респонденты от 35 до 45 охотнее тех, кто старше и кто моложе, проводят праздники дома (39%). Чем старше горожане, чем больше среди них желающих попутешествовать в это время по России.