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Часть улан-удэнцев в Новый год будут вкалывать на работе

Часть улан-удэнцев в Новый год будут вкалывать на работе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Трудиться на праздниках придётся медикам, полицейским и фотографам

Свыше трети (34%) жителей столицы Бурятии проведут большую часть новогодних каникул дома. Это выяснили при опросе представители сервиса SuperJob. Многие горожане с нетерпением ждут возможности побыть с семьёй, посетить театры, музеи, кино и детские ёлки.

Ещё 8% будут отдыхать на даче, 6% отправятся в гости к друзьям и родственникам, а 4% собираются путешествовать по России. Они хотят поехать в Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и на Байкал. Один из ста рванёт за границу – в Таиланд, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Грузию или Армению.

А вот 21% улан-удэнцев придётся трудиться в праздники. Среди них – рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медсёстры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы.

Мужчины чаще женщин вкалывают на новогодних каникулах – как и наши земляки младше 35 лет (24%). Респонденты от 35 до 45 охотнее тех, кто старше и кто моложе, проводят праздники дома (39%). Чем старше горожане, чем больше среди них желающих попутешествовать в это время по России.
работа Новый год праздники

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