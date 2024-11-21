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В Бурятии спасли подростка с опасным гнойным воспалением

В Бурятии спасли подростка с опасным гнойным воспалением
Общество,  Фото:ДРКБ
Его привезли в больницу с отёком и температурой за 40 градусов

В детской республиканской клинической больнице спасли 15-летнего жителя Бурятии с острым остеомиелитом. Это гнойное воспаление, при котором поражаются все элементы кости. В процесс обычно вовлекаются и окружающие мягкие ткани

У мальчика были боли в правой ноге, выраженный отёк в области коленного сустава и лихорадка – температура поднялась до 40.8 °С. Травм, язв и гнойников на теле врачи не обнаружили.
 
Ребёнка экстренно госпитализировали в отделение анестезиологии и реанимации. Гнойно-воспалительное образование вскрыли и дренировали. В реанимации он провёл почти две недели и после долечивался уже в отделении хирургии.

Причиной стал резистентный золотистый стафилококк, который является одним из наиболее опасных. Он вызывает пневмонию, поражения кожи, костей и клапанов сердца. Этот вид бактерий устойчив к большой группе антибиотиков – то есть утратил восприимчивость к применению простых антибактериальных препаратов, и встречается у пациентов с хроническими заболеваниями, тех, кто долго лежал и в больницах и хосписах, у людей с паллиативном статусом, иммунодефицитом и у принимающих психоактивные вещества.
 
- Наш пациент не относится ни к одной из этих групп, что наглядно свидетельствует о проблеме антибиотикорезистентности, – пояснила клинический фармаколог клинико-экспертного отдела ДРКБ Оюна Тулугоева.

Подросток месяц принимал четыре вида антибактериальных препаратов. Острый остеомиелит, который он перенёс, к сожалению, перешёл в хронический. Но сейчас у мальчика ремиссия. Он находится на амбулаторном лечении и наблюдается у хирурга.

В ДРКБ отмечают: в последние годы люди начали злоупотреблять антибиотиками. Это привело к появлению антибиотикоустойчивых бактерий. Мутировавшие формы микробов делают стандартное лечение невозможным, что ставит жизнь человека под угрозу. 

Потому жителей республики призывают не заниматься самолечением и использовать только те противомикробные препараты, которые назначил врач. Следует строго соблюдать кратность, дозу и длительность приёма. Кроме того, нельзя самостоятельно отменять антибиотик при первых симптомам улучшения

врачи ДРКБ лекарства

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