В Бурятии пройдёт первенство республики по вольной борьбе

В Бурятии состоится первенство республики по вольной борьбе среди юношей 2010-2012 годов рождения. Турнир посвятят памяти мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры России и РБ Мэлса Балдаева.Первенство проведут с 28 по 30 ноября во дворце спорта села Иволгинск. Соревнования будут личными, к участию допускаются юноши до 16 лет, 2010-2012 годов рождения. Спортсмены должны иметь разряд не ниже 2 юношеского и постоянную прописку в Бурятии.9:00-9:30 – Медицинский осмотр и взвешивание11:00-20:00 – Предварительные и полуфинальные поединки в весовых категориях: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг13:00-13:30 – Торжественная церемония открытия9:00-9:15 – Взвешивание11:00-18:00 – Утешительные и финальные поединки в весовых категориях: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг