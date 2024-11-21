21 ноября

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В Бурятии пройдёт первенство республики по вольной борьбе

В Бурятии пройдёт первенство республики по вольной борьбе
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участие примут юноши до 16 лет

В Бурятии состоится первенство республики по вольной борьбе среди юношей 2010-2012 годов рождения. Турнир посвятят памяти мастера спорта СССР, заслуженного работника физической культуры России и РБ Мэлса Балдаева.

Первенство проведут с 28 по 30 ноября во дворце спорта села Иволгинск. Соревнования будут личными, к участию допускаются юноши до 16 лет, 2010-2012 годов рождения. Спортсмены должны иметь разряд не ниже 2 юношеского и постоянную прописку в Бурятии.

Программа соревнований

29 ноября
9:00-9:30 – Медицинский осмотр и взвешивание
11:00-20:00 – Предварительные и полуфинальные поединки в весовых категориях: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг
13:00-13:30 – Торжественная церемония открытия

30 ноября
9:00-9:15 – Взвешивание
11:00-18:00 – Утешительные и финальные поединки в весовых категориях: 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85, 100 кг

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт первенство Бурятии вольная борьба

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