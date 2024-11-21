В Забайкалье участились случаи встреч с дикими животными

В охотуправление министерства природных ресурсов Забайкалья поступает информация об участившихся случаях выхода диких животных к населённым пунктам, а также периодически публикуются видео в социальных сетях с лисицами, рысями и другими животными, которых видят жители городских и сельских поселений.
- Так, например, на днях жители Читы и Читинского района встретили лисицу, а начале ноября рыжих хищников видели неподалёку от села Смоленка. Эти животные могут быть переносчиками бешенства, поэтому контактировать с ними категорически не рекомендуется. При встрече с лисицами, как и другими животными или их детёнышами, нельзя приближаться к ним, пытаться привлечь их внимание, ловить, кормить, гладить, подпускать к ним детей и домашних животных, брать на руки и тем более уносить с собой, – рассказали в региональном охотуправлении.
Также при встрече с другими, более крупными хищниками (волк, рысь, медведь и другие) рекомендуется: шуметь – отпугнуть животное могут громкие звуки (пение, крик, свист, хлопок петарды, металлический звон), а также огонь, сигнальные ракеты, казаться больше – нужно постараться занять больше пространства: например, встать в полный рост и поднять над головой крупный предмет. Увидев, что противник высокий, зверь может испугаться и отступить, не смотреть в глаза – хищник может воспринять это как вызов и напасть, медленно уходить, не поворачиваясь к животному спиной – разворачиваться и убегать ни в коем случае нельзя: такое поведение воспринимается хищником как поведение жертвы.
- При возникновении особых случаев, когда животное проявляет явную агрессию, нападает на человека необходимо немедленно обратиться в полицию, МЧС и сообщить о месте, времени встречи с животным и о его поведении по телефону 112. В случае, если животное угрожает жизни или здоровью человека, сотрудники полиции имеют право применить оружие, чтобы спасти людей, - сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.