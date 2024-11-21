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На храме Бурятии засияли новые купола

На храме Бурятии засияли новые купола
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Работы провели в церкви Сретения Господня в Батурино

В Прибайкальском районе Бурятии, на храме Сретенского женского монастыря в селе Батурино заменили старые проржавевшие купола на новые. Установленные купола благородного изумрудного цвета с покрытием из нитрида титана. Такое покрытие выдерживает любые атмосферные осадки, сохраняя первоначальную красоту до ста лет.

Кресты были в хорошем состоянии, их водрузили на новые купола. Также был изготовлен новый шпиль для колокольни, который установили на новый барабан. Старый крест, венчающий колокольню ранее, пришёл в негодность. Сейчас изготавливается новый крест.

Впереди замена кровли храма, которая в плачевном состоянии и требует замены, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Бурятия православие

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