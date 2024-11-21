На храме Бурятии засияли новые купола

Работы провели в церкви Сретения Господня в Батурино
В Прибайкальском районе Бурятии, на храме Сретенского женского монастыря в селе Батурино заменили старые проржавевшие купола на новые. Установленные купола благородного изумрудного цвета с покрытием из нитрида титана. Такое покрытие выдерживает любые атмосферные осадки, сохраняя первоначальную красоту до ста лет.
Кресты были в хорошем состоянии, их водрузили на новые купола. Также был изготовлен новый шпиль для колокольни, который установили на новый барабан. Старый крест, венчающий колокольню ранее, пришёл в негодность. Сейчас изготавливается новый крест.
Впереди замена кровли храма, которая в плачевном состоянии и требует замены, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
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