На храме Бурятии засияли новые купола

В Прибайкальском районе Бурятии, на храме Сретенского женского монастыря в селе Батурино заменили старые проржавевшие купола на новые. Установленные купола благородного изумрудного цвета с покрытием из нитрида титана. Такое покрытие выдерживает любые атмосферные осадки, сохраняя первоначальную красоту до ста лет.Кресты были в хорошем состоянии, их водрузили на новые купола. Также был изготовлен новый шпиль для колокольни, который установили на новый барабан. Старый крест, венчающий колокольню ранее, пришёл в негодность. Сейчас изготавливается новый крест.Впереди замена кровли храма, которая в плачевном состоянии и требует замены, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.