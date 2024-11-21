21 ноября

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В Чите состоится большой парад Дедов Морозов и Снегурочек

В Чите состоится большой парад Дедов Морозов и Снегурочек
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Участие могут принять все желающие

В Забайкалье открыли приём заявок на большой парад Дедов Морозов и Снегурочек. Мероприятие состоится 15 декабря на Театральной площади в Чите. Парад станет частью масштабного праздника «Ёлки Забайкалья».

Встать бок о бок с самыми красивыми и добрыми Дедами Морозами и Снегурочками может любой желающий: необходим костюм и заполненная анкета.

- Ваш костюм должен быть ярким, опрятным, а настроение – самым радостным. Вариантов костюмов Снегурочки немного больше, и, если вы придёте парой, то это будет двойным подарком для всех присутствующих, - сообщили в министерстве культуры Забайкалья.

Помимо Дедов Морозов-любителей, участвовать в параде будут новогодние волшебники из 34 районов и городских округов, а принимать его выйдут шесть национальных Дедов Морозов.

Возрастное ограничение: 0+.
Чита парад Дед Мороз

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