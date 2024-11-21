В Бурятии родители боятся, что ученики школы рискуют упасть на крыльце

Они заявили, что уложенная там противоскользящая плитка очень скользкая
Жители Баргузина посетовали на опасное крыльцо местной СОШ. Ранее в учебном заведении заявили, что оно отделано противоскользящей плиткой.
- Но самом деле там очень скользко. Как принимали такую работу? – полюбопытствовали сельчане в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Директор школы Алексей Молчанов сообщил, что во время капремонта здания обновили и крыльцо у входа. Там по техзаданию уложили антискользящий неполированный матовый керамогранит класса R.
- Такое покрытие обеспечивает высокое сцепление с обувью – как в сухом состоянии, так и при намокании. При приёмке школы было тестирование, подтвердившее противоскользящее действие, – подчеркнул Молчанов и добавил, что крыльцо каждый день чистят от снега и льда.
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Они заявили, что уложенная там противоскользящая плитка очень скользка
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