В Бурятии в 35-й раз выберут Баатара и Дангину

В Бурятии объявлено о старте приёма заявок на участие в XXXV межрегиональном конкурсе «Баатар. Дангина – 2025». Заявки принимаются до 25 января 2025 года включительно.- Конкурс проводится с целью формирования и развития у детей и молодёжи интереса к изучению языка и традиционной культуры бурятского народа, воспитания у детей и молодёжи чувства патриотизма, уважения к своим корням, духовным ценностям, - отметили в республиканском центре народного творчества.В конкурсе могут принять участие представители любых национальностей, владеющие бурятским языком и интересующиеся бурятской культурой. Будут предусмотрены следующие номинации:- «Хүүгэн Баатар» (6–10 лет);- «Хүүгэн Дангина» (6–10 лет);- «Эдир Баатар» (11–15 лет);- «Эдир Дангина» (11–15 лет);- «Баатар» (16–25 лет);- «Дангина» (16–23 лет).Сам конкурс будет состоять из трёх этапов. Отборочный тур проведут заочно по видеозаписям. Полуфинал конкурса пройдёт 6 февраля 2025 года в городе Улан-Удэ, в колледже искусств им. П.И. Чайковского. Финал и церемония награждения состоятся 7 февраля 2025 года в Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева.В конкурсном задании «Эхэ ороноо магтан, дуулая!» участник рассказывает о себе, о своей любви к родине, родной земле, о своей семье, родословной, о знаменитых родственниках, земляках, героях Великой Отечственной. Специальный конкурс на лучшее чтение стихов Дамбы Жалсараева на бурятском языке «Энхэ Буряад – манай нангин ʏлгы» посвятят грядущему столетию со дня рождения поэта. В конкурсе «Дуунай дээжэ» посоревнуются в лучшем сольном исполнении бурятской эстрадной песни либо народной песни в современной обработке.Конкурс «Һаргама толон» – участницы демонстрируют вечерний наряд с элементами бурятского костюма. Жюри оценивает не только изящество и грациозность конкурсанток, но и гармоничное сочетание традиционных и современных элементов в образе, умение представить себя и свой наряд на сцене. Конкурс-презентация «Эрэ хүн – эрдэни» – участники демонстрируют силу и ловкость в любом виде (на выбор конкурсанта) единоборств, спорта, в том числе традиционных бурятских. Демонстрация должна быть адаптирована для показа на сцене с использованием фото или видеопрезентации о личных достижениях.Финалисты конкурса примут участие в викторине о культуре и традициях бурят. Вопросы направляются участникам после проведения отборочного тура.