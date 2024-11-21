В Бурятии северян пугает странный пенсионер, выпрашивающий деньги

Они заявили, что мужчина чуть ли не бросается под машины
В Северобайкальске забили тревогу из-за неизвестного, который, по словам местных, постоянно ходит около местного торгового центра. Мужчина – кстати, уже в возрасте – просит, а иногда даже требует деньги на выпивку, рассказали в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
- Чуть ли не под колёса машины бросается. К нему присоединился такой же парень – лет 30 с лишним ему. Тоже требует деньги. Недавно пристал к моему 15-летнему сыну. Как-то можно усмирить этих двоих? – поинтересовалась одна из жительниц города.
Начальник МО МВД России «Северобайкальский» Баир Ранзаев заверил, что сотрудники полиции установят их личности и примут правовое решение. В подобных ситуациях людям посоветовали обращаться в дежурную часть.
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