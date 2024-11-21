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В Бурятии наградили 90-летнего юбиляра

В Бурятии наградили 90-летнего юбиляра
Общество,  Фото:администрация Кижингинского района
В день рождения Галине Михайловой вручили медаль

В Кижингинском районе Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем Галину Васильевну Михайлову.

Галина Васильевна родилась 18 ноября 1934 года в городе Кондрово Калужской области. После окончания школы поступила в Кондровское педучилище по специальности «учитель физической культуры». В 1958 году по комсомольской путёвке приехала в Бурятию, в село Михайловка Кижингинского района, где проработала 35 лет вплоть до выхода на пенсию: учителем физической культуры, библиотекарем, воспитателем группы продлённого дня. Неоднократно избиралась председателем профсоюзного комитета школы.

За добросовестный труд юбиляр награждена почётными грамотами администрации школы, районного отдела образования и администрации района, почётной грамотой Народного Хурала РБ, почётной грамотой ЦК профсоюза работников образования. В день юбилея Галине Васильевне вручили медаль «100 лет министерству образования и науки Республики Бурятия».

Вместе с мужем Прокопом Михайловичем воспитали троих детей: сына Валерия, дочерей Наталью и Марину, дали всем образование. Также у Галины Васильевны 4 внуков и 3 правнуков, сообщает администрация Кижингинского района.
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