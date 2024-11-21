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В районе Бурятии запретили выход на лёд

В районе Бурятии запретили выход на лёд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запрет будет действовать в этом году по 30 декабря

В Бурятии администрацией муниципального образования «Закаменский район» принято постановление «О запрете выхода людей и выезда транспортных средств на лёд, водоёмов, расположенных на территории муниципального образования «Закаменский район» в осенне-зимний период 2024-2025 гг. и весенний период 2025 года». Жителям и гостям района запретили выход на лёд в период с 15 ноября по 30 декабря.

Согласно постановлению в осенне-зимний период (с 15 ноября по 30 декабря 2024 года) и в весенний период (с 17 марта 2025 года) запрещено:
- выходить, выезжать автотранспорту на лёд;
- устройство и использование несанкционированных ледовых переправ на водоёмах, находящихся на территории МО «Закаменского района».

- В случае экстремальных ситуаций звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу Закаменского района (ЕДДС) по телефону: 8 (301 37) 4-54-80. Единая служба спасения – 112, - сообщили в районной администрации.

Бурятия Закаменский район

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