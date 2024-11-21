В Бурятии отремонтируют подъезд к Нижним Тальцам

В Заиграевском районе Бурятии отремонтируют подъезд к Нижним Тальцам, протяжённостью 1,75 км. Накануне администрация района заключила контракт с подрядной организацией, выигравшей торги. Срок выполнения работ намечен на конец октября 2025 года.Участок, подлежащий ремонту, начинается от региональной дороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск, проходит через село и обеспечивает подъезд к администрации, детскому саду, фельдшерско-акушерскому пункту. Кроме того, по ней проходят маршруты школьного автобуса и общественного транспорта.- Дорога очень значима для жителей села, с большой транспортной нагрузкой, поэтому администрацией района было принято решение об улучшении транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, приведении в нормативное состояние. В этом году участок был включён в дорожный нацпроект и уже в следующем году с наступлением положительных температур, подрядная организация планирует приступить к его реализации, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.Как сообщили в районной администрации, с 2017 года по приоритетному, а затем и национальному проекту в Заиграевском районе отремонтировали порядка 68 км на 22 участках. В 2024 году привели в порядок участок улицы Серова в селе Заиграево.