21 ноября

20 ноября

Популярное

«Финэкспертиза» включила Бурятию на второе место в России по помойкам

«Финэкспертиза» включила Бурятию на второе место в России по помойкам
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Она угодила в число самых «замусоренных» российских регионов

В ушедшем 2023 году нелегальных свалок в России стало меньше на 2200 (или 17%) – 10 300. Это минимум за всю пятилетнюю историю наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Число таких стихийных площадок для размещения отходов уменьшается второй год подряд. Максимум же пришёлся на 2021-ый, когда в стране насчитывалось 15 500 нелегальных мусорных объектов.

При этом антилидером по количеству свалок стала Астраханская область. Там в 2023-ем зафиксировали 977 несанкционированных полигонов. Далее идут Бурятия (853), Оренбургская область (793), Башкирия (418), Красноярский край (381), Новосибирская и (306) и Томская области (304), Камчатка (280), Коми (260) и Челябинская область (252).

Зато их количество ощутимо сократилось в Башкирии (-483 объекта), Челябинской (-261) и Тверской областях (-177), Хабаровском (-158) и Пермском краях (-137), Ханты-Мансийском автономном округе (-135), Ленинградской (-131), Иркутской (-126), Белгородской (-122) и Нижегородской областях (-120).

Переломным стал 2022 год, когда число нелегальных мест для ТКО в России уменьшилось с 15 500 до 12 500 – то есть на 19,4%. Сказалась ускоренная ликвидация захламлений. Тенденция продолжилась и в 2023-ем – на 14 000 выявленных объектов пришлось 16 300 ликвидированных. Наиболее крупные и опасные убирают в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», пишет ТАСС.
свалка мусор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии наградили 90-летнего юбиляра
В Бурятии наградили 90-летнего юбиляра
Общество, 21.11.2024
В день рождения Галине Михайловой вручили медаль
В Бурятии родители боятся, что ученики школы рискуют упасть на крыльце
В Бурятии родители боятся, что ученики школы рискуют упасть на крыльце
Общество, 21.11.2024
Они заявили, что уложенная там противоскользящая плитка очень скользка
Жители райцентра в Бурятии попросили себе сортир
Жители райцентра в Бурятии попросили себе сортир
Общество, 21.11.2024
Жители посёлка заявили, что он там очень нужен
В новом аэропорту Улан-Удэ встретили прилетевших домой участников СВО
В новом аэропорту Улан-Удэ встретили прилетевших домой участников СВО
Общество, 21.11.2024
На родину накануне прибыли сразу четыре бойца
Синоптики назвали причину аномального тепла в Бурятии
Синоптики назвали причину аномального тепла в Бурятии
Общество, 21.11.2024
Однако радоваться ему осталось недолго

В Улан-Удэ выберут «Красу Бурятии»
В Улан-Удэ выберут «Красу Бурятии»
Общество, 21.11.2024
Победительницы получат право представлять Бурятию на всероссийском конкурсе
Жителей Бурятии напугали несуществующим тигром
Жителей Бурятии напугали несуществующим тигром
Общество, 21.11.2024
В соцсетях распространили фейк, что он разгуливает около кижингинского села
В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску памяти заслуженного врача
В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску памяти заслуженного врача
Общество, 21.11.2024
Его вклад в развитие здравоохранения района неоценим
Наркополицейский из Бурятии признан лучшим в России
Наркополицейский из Бурятии признан лучшим в России
Общество, 21.11.2024
За восемь месяцев при участии майора полиции выявлено 89 преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
В Улан-Удэ восстановили демонтированную детскую площадку
В Улан-Удэ восстановили демонтированную детскую площадку
Общество, 21.11.2024
Демонтаж площадки произошёл во время ремонта сетей
По улице в райцентре в Бурятии летают машины
По улице в райцентре в Бурятии летают машины
Общество, 21.11.2024
Там уже боятся ходить местные жители
Часть улан-удэнцев в Новый год будут вкалывать на работе
Часть улан-удэнцев в Новый год будут вкалывать на работе
Общество, 21.11.2024
Трудиться на праздниках придётся медикам, полицейским и фотографам

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^