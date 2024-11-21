«Финэкспертиза» включила Бурятию на второе место в России по помойкам



В ушедшем 2023 году нелегальных свалок в России стало меньше на 2200 (или 17%) – 10 300. Это минимум за всю пятилетнюю историю наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическую службу аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Число таких стихийных площадок для размещения отходов уменьшается второй год подряд. Максимум же пришёлся на 2021-ый, когда в стране насчитывалось 15 500 нелегальных мусорных объектов.



При этом антилидером по количеству свалок стала Астраханская область. Там в 2023-ем зафиксировали 977 несанкционированных полигонов. Далее идут Бурятия (853), Оренбургская область (793), Башкирия (418), Красноярский край (381), Новосибирская и (306) и Томская области (304), Камчатка (280), Коми (260) и Челябинская область (252).



Зато их количество ощутимо сократилось в Башкирии (-483 объекта), Челябинской (-261) и Тверской областях (-177), Хабаровском (-158) и Пермском краях (-137), Ханты-Мансийском автономном округе (-135), Ленинградской (-131), Иркутской (-126), Белгородской (-122) и Нижегородской областях (-120).



Переломным стал 2022 год, когда число нелегальных мест для ТКО в России уменьшилось с 15 500 до 12 500 – то есть на 19,4%. Сказалась ускоренная ликвидация захламлений. Тенденция продолжилась и в 2023-ем – на 14 000 выявленных объектов пришлось 16 300 ликвидированных. Наиболее крупные и опасные убирают в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», пишет ТАСС.

