В городе Бурятии завершается строительство учреждения культуры

В городе Бабушкин близится к завершению строительство центра культурного развития. Общая стоимость строительства составляет более 200 млн рублей.- На объекте проводятся финальные работы. Подрядчик выполняет внутренние отделочные работы, включая покраску стен и потолков, а также фасадные работы. Кроме того, он завершает монтаж внутренних электросетей, систем отопления, водоотведения, водоснабжения и вентиляции, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Будущий центр культурного развития в Бабушкине будет представлять из себя двухэтажное здание с цокольным этажом. В нём предусмотрен зрительный зал на 200 мест с гримёрной и костюмерной комнатами, взрослая и детская библиотека, помещения для занятий вокальным искусством, просторные танцевальные классы, универсальное выставочное пространство.- Центр культурного развития — это дом культуры нового типа. От привычных ДК учреждение отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства. В настоящее время действующий дом культуры в Бабушкине располагается в приспособленном помещении, а библиотека — в здании местной администрации. Поэтому строительство нового культурного учреждения для жителей является долгожданным событием, – сообщили в министерстве строительства РБ.На сегодняшний день готовность составляет 90 %. На объекте работает 52 человека.