21 ноября

20 ноября

Популярное

В городе Бурятии завершается строительство учреждения культуры

В городе Бурятии завершается строительство учреждения культуры
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Готовность составляет 90 %

В городе Бабушкин близится к завершению строительство центра культурного развития. Общая стоимость строительства составляет более 200 млн рублей.

- На объекте проводятся финальные работы. Подрядчик выполняет внутренние отделочные работы, включая покраску стен и потолков, а также фасадные работы. Кроме того, он завершает монтаж внутренних электросетей, систем отопления, водоотведения, водоснабжения и вентиляции, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Будущий центр культурного развития в Бабушкине будет представлять из себя двухэтажное здание с цокольным этажом. В нём предусмотрен зрительный зал на 200 мест с гримёрной и костюмерной комнатами, взрослая и детская библиотека, помещения для занятий вокальным искусством, просторные танцевальные классы, универсальное выставочное пространство.

- Центр культурного развития — это дом культуры нового типа. От привычных ДК учреждение отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства. В настоящее время действующий дом культуры в Бабушкине располагается в приспособленном помещении, а библиотека — в здании местной администрации. Поэтому строительство нового культурного учреждения для жителей является долгожданным событием, – сообщили в министерстве строительства РБ.

На сегодняшний день готовность составляет 90 %. На объекте работает 52 человека.
Бурятия строительство культура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье участились случаи встреч с дикими животными
В Забайкалье участились случаи встреч с дикими животными
Общество, 21.11.2024
Власти края напомнили, как вести себя при встрече со зверями в населённых пунктах
В Бурятии наградили 90-летнего юбиляра
В Бурятии наградили 90-летнего юбиляра
Общество, 21.11.2024
В день рождения Галине Михайловой вручили медаль
«Финэкспертиза» включила Бурятию на второе место в России по помойкам
«Финэкспертиза» включила Бурятию на второе место в России по помойкам
Общество, 21.11.2024
Она угодила в число самых «замусоренных» российских регионов
В Бурятии родители боятся, что ученики школы рискуют упасть на крыльце
В Бурятии родители боятся, что ученики школы рискуют упасть на крыльце
Общество, 21.11.2024
Они заявили, что уложенная там противоскользящая плитка очень скользка
Жители райцентра в Бурятии попросили себе сортир
Жители райцентра в Бурятии попросили себе сортир
Общество, 21.11.2024
Жители посёлка заявили, что он там очень нужен
В новом аэропорту Улан-Удэ встретили прилетевших домой участников СВО
В новом аэропорту Улан-Удэ встретили прилетевших домой участников СВО
Общество, 21.11.2024
На родину накануне прибыли сразу четыре бойца
Синоптики назвали причину аномального тепла в Бурятии
Синоптики назвали причину аномального тепла в Бурятии
Общество, 21.11.2024
Однако радоваться ему осталось недолго

В Улан-Удэ выберут «Красу Бурятии»
В Улан-Удэ выберут «Красу Бурятии»
Общество, 21.11.2024
Победительницы получат право представлять Бурятию на всероссийском конкурсе
Жителей Бурятии напугали несуществующим тигром
Жителей Бурятии напугали несуществующим тигром
Общество, 21.11.2024
В соцсетях распространили фейк, что он разгуливает около кижингинского села
В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску памяти заслуженного врача
В райцентре Бурятии открыли мемориальную доску памяти заслуженного врача
Общество, 21.11.2024
Его вклад в развитие здравоохранения района неоценим
Наркополицейский из Бурятии признан лучшим в России
Наркополицейский из Бурятии признан лучшим в России
Общество, 21.11.2024
За восемь месяцев при участии майора полиции выявлено 89 преступлений в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств
В Улан-Удэ восстановили демонтированную детскую площадку
В Улан-Удэ восстановили демонтированную детскую площадку
Общество, 21.11.2024
Демонтаж площадки произошёл во время ремонта сетей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^