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По улице в райцентре в Бурятии летают машины

По улице в райцентре в Бурятии летают машины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Там уже боятся ходить местные жители

Жители Мухоршибири пожаловались на отсутствие нормального освещения в начале улицы Чкалова. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» поинтересовались, когда там заработают фонари. « С работы идёшь, ничего не видно. Машины летают. Как быть?», – негодуют сельчане.

Глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова пояснила: на этом участке ранее стояли светодиодные лампы в корпусе от фонарей ДРЛ. По её словам, фонари надо полностью менять, но средств на новые в казне нет.

- Как только появится необходимая для этого сумма, закупку проведём и будем планировать ремонт, – заверили власти.

уличное освещение жалобы

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