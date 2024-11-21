По улице в райцентре в Бурятии летают машины

Там уже боятся ходить местные жители
Жители Мухоршибири пожаловались на отсутствие нормального освещения в начале улицы Чкалова. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» поинтересовались, когда там заработают фонари. « С работы идёшь, ничего не видно. Машины летают. Как быть?», – негодуют сельчане.
Глава сельского поселения «Мухоршибирское» Ольга Янькова пояснила: на этом участке ранее стояли светодиодные лампы в корпусе от фонарей ДРЛ. По её словам, фонари надо полностью менять, но средств на новые в казне нет.
- Как только появится необходимая для этого сумма, закупку проведём и будем планировать ремонт, – заверили власти.
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Там уже боятся ходить местные жители
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